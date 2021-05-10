Хорнер: у Переса всё начинает складываться в «Ред Булл»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о выступлении пилота команды Серхио Переса на Гран-при Испании.
«Думаю, что для Переса всё начинает складываться. Да, в квалификации у него не сложилось. В итоге он оказался позади Даниэля Риккардо. Ему было сложно на трассе, где тяжело обгонять. Нам он был очень нужен, чтобы заполнить пространство и не дать «Мерседесу» возможность для реализации стратегии.
Я уверен, что у Чеко всё будет хорошо. Он будет чувствовать себя более уверенно, когда проведёт больше времени за рулём болида», — цитирует Хорнера Motorsport Week.
Гран-при Испании выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. В топ-3 также вошли гонщик «Ред Булл» Макс Ферстеппен и пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Перес стал пятым.
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