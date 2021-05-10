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Гасли отреагировал на слова Цуноды о разных болидах пилотов

Гасли отреагировал на слова Цуноды о разных болидах пилотов
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением об эмоциональной реакции напарника Юки Цуноды во время Гран-при Испании. После неудачной квалификации японец предположил, что у него с Гасли разные болиды. Позднее Цунода принёс извинения за свои комментарии. Японец поблагодарил талантливых сотрудников команды, которые упорно работают с его болидом. Также дебютант Формулы-1 признал, что сам не смог выжать максимум из своей машины.

«У Юки была тяжёлая квалификация, он довольно эмоционален. Я думаю, что дело в контроле эмоций. Но он ещё молод, он научится этому», — цитирует Гасли RacingNews365.

Японский пилот не смог завершить гонку. Он стал единственным гонщиком, который не завершил Гран-при Испании.

Цунода извинился перед командой за комментарии насчёт скорости его машины
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