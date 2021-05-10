Гран-при Турции может быть заменён на этап в Муджелло или в Хоккенхайме

В нынешнем сезоне Гран-при Турции может не состояться из-за внесения страны в «красный список» Великобритании, сообщает Auto Motor und Sport.
Правительство Великобритании включило Турцию в так называемый «красный список» стран на фоне роста числа заболевших коронавирусом в этой стране. Согласно законам Великобритании, после возвращения из стран «красного списка» её жители должны пробыть на карантине в гостинице на протяжении 10 дней за свой счёт.
При этом Турция должна принять Гран-при Формулы-1 с 11 по 13 июня, заменив в календаре чемпионата мира этап в Канаде. Ограничения коснутся сотрудников сразу семи команд чемпионата, базирующихся в Великобритании.
По данным источника, в Формуле-1 рассматривают несколько вариантов развития событий. Организаторы могут поменять местами даты проведения этапов в Турции и Баку (7–13 июня), но этот план должен быть одобрен властями обеих стран. Этап также может быть перенесён на трассу в Муджелло (Италия), которая принимала Гран-при Ф-1 в прошлом году, или в Хоккенхайм (Германия).
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