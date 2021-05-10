Сайнс и Леклер встретились с Криштиану Роналду во Фьорано
Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер встретились с известным футболистом, нападающим туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду на трассе во Фьорано.
Роналду подписал футболки со своей фамилией для обоих гонщиков.
Посмотреть фотографию можно на странице «Феррари» в «Инстаграме».
В гонке на Гран-при Испании, состоявшейся вчера, 9 мая, оба пилота «Феррари» сумели набрать очки. Леклер остановился в шаге от подиума, заняв четвёртое место, а Сайнс финишировал седьмым. Победителем гонки стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Сайнс в дебютном сезоне за «Феррари» пока набрал 20 очков, что позволяет ему занимать восьмое место в общем зачёте. В активе Леклера 40 очков, он занимает пятую строчку.
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