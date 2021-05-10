«Феррари» и «Альфа Ромео» опробовали инновационные тормоза для сезона-2022 на ГП Испании

«Феррари» и «Альфа Ромео» опробовали инновационные тормоза от компании Brembo, которые будут использоваться в сезоне-2022, во время свободной практики на Гран-при Испании, сообщает Motorsport Italia.

Это тормоза из инновационного материала, благодаря которому срок их службы будет более длительным. При этом стоимость стала ниже, что позволит командам сэкономить в условии сокращённого потолка бюджетов.

В Барселоне у «Альфа Ромео» новые тормоза были установлены на машину резервного пилота Роберта Кубицы.

В гонке на Гран-при Испании, состоявшейся вчера, 9 мая, пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер сумели набрать очки. Леклер остановился в шаге от подиума, заняв четвёртое место, а Сайнс финишировал седьмым. Победителем гонки стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.