Култхард — о высказываниях Цуноды: это весело, если ты занимаешься стендапом, а не гонками

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о пилоте «Альфа Таури» Юки Цуноде.

«Я брал у него интервью несколько дней назад. Он не похож ни на одного другого пилота, которого я встречал. Я спросил, что ему больше всего нравится в Ф-1, и он ответил «еда». Это просто снесло мне крышу. Он рассказал, что раньше не особо увлекался автомобилями, и если бы кто-то спросил, сколько лошадиных сил в машине Формулы-1, он бы ответил «что такое лошадиная сила?», — рассказал журналист Стив Джонс в подкасте On The Marbles.

«Это весело, если ты занимаешься стендапом. А он пилот Формулы-1. Как по мне, это серьёзный бизнес. Но я больше не могу воспринимать эту жизнь серьёзно, поэтому уже не выступаю и несу так много чуши. Но когда я ещё участвовал в гонках, для меня это было очень важно. Так что я его не понимаю», — прокомментировал Култхард.