Мазепин: мне нужно несколько уик-эндов на то, чтобы научиться реагировать на синие флаги

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал ситуацию, которая произошла во время Гран-при Испании. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф был недоволен слишком поздним появлением синих флагов. Босс команды жаловался гоночной дирекции, что из-за этого Мазепин не пропускает вперёд пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Мазепин признался, что по-прежнему учится тому, как реагировать на появление синих флагов.

«Я впервые столкнулся с синими флагами в Имоле. Раньше я никогда не оказывался в подобной ситуации. В общем, это — вопрос обучения. У меня ушло пять – семь лет на то, чтобы научиться хорошо пилотировать болид. И теперь, я надеюсь, мне придётся потратить несколько гоночных уик-эндов на то, чтобы научиться реагировать на синие флаги», — цитирует Мазепина Racefans.