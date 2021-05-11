Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Бинотто посетовал, что люди не замечают прогресс «Феррари»

Бинотто посетовал, что люди не замечают прогресс «Феррари»
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто выразил сожаление в связи с тем, что многие недооценивают прогресс команды в нынешнем сезоне. По словам Бинотто, люди не замечают, насколько лучше стал болид по сравнению с предыдущим сезоном. Бинотто сообщил, что во время Гран-при Испании в эфире телеканала Sky Italia комментатор отметил выступление пилота команды Шарля Леклера, но раскритиковал болид «Скудерии».

«Печально, что так говорят о нашем болиде. Да, похвала в адрес Леклера абсолютно уместна. Но команда тоже прогрессирует, а машина станет такой, какой должна быть.

Я думаю, что нужно признать прогресс команды. В прошлом сезоне в Испании мы отстали на круг.

Учитывая это, грустно слышать комментарии, в которых отмечают не команду, а лишь пилота. Я повторюсь, это — результат работы всей команды», — цитирует Бинотто Nextgen-Auto.

Хэмилтон остался впечатлён прогрессом «Феррари»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021