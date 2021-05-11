Окон: боюсь ли Мазепина? Да, да, действую на 200% внимательнее, чем с другими
Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о российском дебютанте Формулы-1 Никите Мазепине, который представляет «Хаас». Окон пошутил, что опасается россиянина, который неоднократно оказывался в неприятных ситуациях с другими гонщиками.
«Боюсь ли Мазепина? Да-да, когда пересекаемся на трассе, то действую на 200% внимательнее, чем с другими гонщиками», — сказал Окон в интервью Canal+, смеясь.
Во время свободной практики Гран-при Испании у Мазепина произошёл инцидент с пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом. Россиянин совершил опасный манёвр, но в последний момент вывернул, пропустив вперёд канадца. После этого Стролл показал Мазепину средней палец. Также Стролл по радио сказал про Мазепина, что тот даже не представляет, что делает.
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