Открыта регистрация на третий этап Forza Motorsport 2021

Стартует третий этап чемпионата и розыгрыш следующего места в гранд финале турнира в игре Forza Motorsport 7. Отборочные заезды этапа пройдут онлайн с 24 по 27 мая, финал этапа состоится 30 мая в 18:00 мск.

Гостями студии и участниками финала станут:

Dinablin – Twitch стример;

Kus Kus Racing — блогер симрейсер;

Денис Салманов — вайнер.

Официальный автомобиль гонки – BMW M4 GTS

Соревноваться участники третьего этапа Чемпионата Forza Motorsport 2021 будут на легендарной немецкой трассе Hockenheimring.

Участие в третьем этапе Forza Motorsport 2021 бесплатное. Регистрация на турнир по ссылке.

Участник второго этапа топ Тик Токер Макс Браун рассказал о чемпионате Forza Motorsport: «Меня очень тяжело чем-то удивить, много видел, но таких эмоций, которые я испытал сегодня, находясь за рулём, я не испытывал давненько. Конечно, тяжеловато было сначала, но потом привыкаешь, и вроде летишь по трассе. Мне нужен домой такой аппарат, буду совершенствовать свои навыки и занимать первые места, а не последние!»