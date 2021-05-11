Серхио Перес: думаю, что у меня есть шанс выиграть гонку в Монако

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что нацеливается на победу на следующем этапе Формулы-1, который пройдёт в Монако. По словам мексиканца, он уже намного лучше чувствует себя за рулём болида команды. В Гран-при Испании он занял пятое место, хотя стартовал с восьмой позиции.
«Я чувствую себя уже увереннее в машине. С каждой следующей гонкой мне становится легче. Хотелось бы, чтобы следующий этап начался сразу же без какого-либо перерыва.
Гран-при Монако? Каждая трасса отличается от другой. То, чему я там научусь, будет отличаться от того, какие знания я получал на других трассах. Я по-прежнему адаптируюсь. Надеюсь, что скоро буду чувствовать себя на 100%.
Я с нетерпением жду гонку в Монако, особенно учитывая, что у машины команды был исторический успех. Я думаю, что у меня есть шанс выиграть гонку», — цитирует Переса пресс-служба Формулы-1.
В 2018 году победителем Гран-при Монако стал Даниэль Риккардо, который выступал за «Ред Булл».
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