Во время тестов 18-дюймовых шин «Альфа Ромео» опробовала колпаки колёс

Сегодня, 11 мая, ряд команд проводит шинные тесты в Барселоне. В частности, испытываются 18-дюймовые шины, которые будут внедрены в Формулу-1 со следующего сезона.

Команда «Альфа Ромео» в ходе работы на трассе также опробовала колпаки колёс.

Ранее колпаки использовались в Формуле-1, но потом были запрещены. Со следующего года они вновь будут введены. Это поможет сократить количество «грязного» воздуха позади себя, который генерируется болидами.

Что касается шинных испытаний в целом, то в них, согласно графику, также должны принять участие команды «Альфа Ромео» и «Ред Булл». В составе «Альфа Ромео» два дня тестов (11-12 мая) проводит гонщик Роберт Кубица, в составе «Ред Булл» — Александер Албон. «Альпин» будет тестироваться только 12 мая, в составе французской команды поработает Даниил Квят.