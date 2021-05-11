Во время тестов 18-дюймовых шин «Альфа Ромео» опробовала колпаки колёс

Сегодня, 11 мая, ряд команд проводит шинные тесты в Барселоне. В частности, испытываются 18-дюймовые шины, которые будут внедрены в Формулу-1 со следующего сезона.
Команда «Альфа Ромео» в ходе работы на трассе также опробовала колпаки колёс.
Ранее колпаки использовались в Формуле-1, но потом были запрещены. Со следующего года они вновь будут введены. Это поможет сократить количество «грязного» воздуха позади себя, который генерируется болидами.
Что касается шинных испытаний в целом, то в них, согласно графику, также должны принять участие команды «Альфа Ромео» и «Ред Булл». В составе «Альфа Ромео» два дня тестов (11-12 мая) проводит гонщик Роберт Кубица, в составе «Ред Булл» — Александер Албон. «Альпин» будет тестироваться только 12 мая, в составе французской команды поработает Даниил Квят.
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