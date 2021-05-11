Квят показал новый шлем, который использует на тестах с «Альпин»

Завтра, 12 мая, на автодроме в Барселоне резервист команды «Альпин» Даниил Квят проведёт шинные тесты. Россиянин испытает 18-дюймовые шины, которые будут введены в Формуле-1 уже со следующего сезона. В преддверии возвращения за руль болида Ф-1 россиянин показал новый шлем, который будет использовать во время заездов.

Шлем выполнен в синих, красных и белых цветах, которые перекликаются как с цветами команды, так и с цветами флагов Франции и России. На верхней части шлема нанесена фамилия пилота.

Соответствующий пост доступен на странице Даниила Квята в «Твиттере».

Напомним, в минувшем сезоне Даниил Квят был боевым пилотом «Альфа Таури». В 2022 году россиянин рассчитывает себе вернуть в Ф-1 статус призового гонщика.