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Палмер считает, что результат Гран-при Испании может деморализовать Ферстаппена

Палмер считает, что результат Гран-при Испании может деморализовать Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер полагает, что разочаровывающий для «Ред Булл» Гран-при Испании может деморализовать лидера австрийской команды Макса Ферстаппена.

«Такой исход Гран-при Испании может оказать деморализующее влияние на Ферстаппена. Он мог видеть, что Хэмилтон на протяжении долгого времени может оставаться позади, делать всё, что угодно, со стратегией и в итоге при этом убедительно победить. Принять это Ферстаппену будет сложно», — приводит слова британца GPblog.

Напомним, на Гран-при Испании Льюис Хэмилтон одержал третью победу в сезоне. Ферстаппен финишировал вторым и сумел установить быстрейший круг. После четырёх этапов чемпионата мира в активе Хэмилтона 94 очка, у Ферстаппена 80 баллов.

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