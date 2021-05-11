Палмер считает, что результат Гран-при Испании может деморализовать Ферстаппена
Экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер полагает, что разочаровывающий для «Ред Булл» Гран-при Испании может деморализовать лидера австрийской команды Макса Ферстаппена.
«Такой исход Гран-при Испании может оказать деморализующее влияние на Ферстаппена. Он мог видеть, что Хэмилтон на протяжении долгого времени может оставаться позади, делать всё, что угодно, со стратегией и в итоге при этом убедительно победить. Принять это Ферстаппену будет сложно», — приводит слова британца GPblog.
Напомним, на Гран-при Испании Льюис Хэмилтон одержал третью победу в сезоне. Ферстаппен финишировал вторым и сумел установить быстрейший круг. После четырёх этапов чемпионата мира в активе Хэмилтона 94 очка, у Ферстаппена 80 баллов.
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