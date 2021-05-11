Попов — о Пересе: каждый раз что-то не то
Комментатор Формулы-1 Алексей Попов сомневается, что пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу удастся на регулярной основе заезжать на подиумы и тем самым разрушить гегемонию, которую устроили Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен и Валттери Боттас.
«Есть ли надежда на то, что другой гонщик появится на подиуме в нынешнем сезоне? Честно говоря, нет. На подиуме в смысле на третьем-втором месте? Да, хорошо. Но в смысле регулярности, чтобы кто-то потеснил Хэмилтона, Ферстаппена и Боттаса… Я не вижу, чтобы такое могло произойти. Почему? Потому что Серхио Перес, пытаюсь сказать помягче, потому что хочу, чтобы у него получилось, но пока у него каждый раз что-то не то, каждый раз что-то не получается», — сказал Попов на своём канале в YouTube.
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