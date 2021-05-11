Хаккинен рассказал, что мешает Сайнсу, Феттелю, Алонсо и Риккардо опережать напарников

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен объяснил, почему Карлос Сайнс, Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо и Даниэль Риккардо в нынешнем сезоне выступают хуже своих напарников по команде.
«Проблема Сайнса, а также Феттеля, Алонсо и Риккардо в том, что в нынешнем году предсезонные тесты длились всего три дня. Так что времени для работы с настройками почти не было. В итоге эти гонщики используют первые этапы чемпионата, чтобы узнать болид, узнать, как работает команда. После этого они начнут вносить какие-то изменения и прогрессировать.
Это интересный аспект. Думаю, некоторые из этих пилотов серьёзно прибавят на следующих этапах. Алонсо уже начал собирать всё воедино, Риккардо показал шестой результат в Испании. Так что битва позади Хэмилтона, Ферстаппена и Боттаса подарит нам много интересного», — написал Хаккинен в своей колонке на сайте Unibet.
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