ФИА ужесточит проверки заднего антикрыла на гибкость после слов Хэмилтона

Международная автомобильная федерация (ФИА) ужесточит проверки задних крыльев на гибкость после слов пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, сообщает Reuters.

Напомним, после квалификации Гран-при Испании Хэмилтон предположил, что машины «Ред Булл» стали быстрее на 0,3 секунды за счёт нового антикрыла — деталь изгибается на прямых, снижая сопротивление воздуха. В свою очередь руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что машины прошли все проверки ФИА и команда не нарушала правил.

Вчера, 11 мая, технический директор ФИА Николас Томбасис сообщил командам, что проверки будут ужесточены с 15 июня. Согласно статье 3.8 технического регламента Формулы-1, все компоненты, влияющие на аэродинамические характеристики болида, должны быть «жёстко закреплены на подрессоренной части болида и оставаться неподвижными по отношению к ней».

«Нам стало известно о некоторых случаях, когда задние конструкции машин, соответствующие требованиям статей 3.9.3 и 3.9.4, тем не менее, демонстрируют чрезмерный прогиб во время движения автомобиля. Мы считаем, что такие деформации могут оказывать значительное влияние на аэродинамические характеристики автомобиля и, следовательно, могут считаться нарушением положений статьи 3.8», — прокомментировал Томбасис.