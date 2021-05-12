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Нико Росберг упал с мотоцикла во время съёмки влога в Монако. Видео

Нико Росберг упал с мотоцикла во время съёмки влога в Монако. Видео
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг упал с мотоцикла во время съёмки видео для своего YouTube-канала в Монако.

Пилот провёл экскурсию по легендарной городской трассе на мотоцикле, но упал, когда пытался объехать припаркованный автомобиль. Росберга придавило мотоциклом, ему пришлось просить помощи, чтобы встать.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Нико Росберга.

«Было потрясающе встретить так много друзей из мира Формулы-1 и всего мира автоспорта здесь, на гонке Формулы-Е в Монако. Здорово видеть болельщиков на трибунах! Гонка была очень интересной — так захватывающе видеть, что обгоны в Монако действительно возможны», — высказался Росберг о своей поездке.

Напомним, в 2016 году Росберг стал чемпионом мира, после чего объявил о завершении карьеры.

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