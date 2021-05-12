Ferrari F40 и DeLorean из «Назад в будущее» устроили гонку на трассе Формулы-1 в Сочи

На «Сочи Автодроме» состоялась гонка одних из самых ярких музейных экспонатов, которая была посвящена перерождению уникального автомобильного музея, основанного Николаем Панули.



В первом заезде сразились автомобили, которые не нуждаются в особом представлении. На старт-финишной прямой трассы Формулы-1 встретились два спорткара и две легенды: Ferrari F40 и Dodge Viper. Суммарно лучшее время в противостоянии Ferrari F40 против Dodge Viper установил пилот F40 с результатом 08,42 секунды на старт-финишной прямой, опередив своего американского конкурента на 0,42 секунды.



В одном из заездов пар легендарного DeLorean из фильма «Назад в будущее» и Chevrolet Corvet был установлен одинаковый результат на фотофинише, но в других дублях за явным преимуществом финишировал первым Chevrolet Corvet. В заключительной паре Plymouth Prowler и ГАЗ-М-20 «Победа-Спорт» лучшее время показал американский родстер, но отечественный представитель кольцевых гонок образца 1956 года уступил современному гоночному автомобилю всего чуть больше одной секунды.



Отметим, что все заезды прошли на старт-финишной прямой до первого поворота в формате, кто лучше покажет время. Впрочем, соревновательность процесса была весьма условной, главной задачей было показать то, что это не просто музейные экспонаты, а по-настоящему боевые гоночные автомобили разных эпох и периодов времени.



Автомобильный музей, расположенный в главной трибуне «Сочи Автодрома», был открыт в 2014 году. Датой основания считается 19 декабря 2014 года, когда первым посетителем музея стал на тот момент глава Формулы-1 Берни Экклстоун, приехавший на автодром, чтобы вручить приз за лучший Гран-при в сезоне-2014. Теперь музей будет называться «Автомузей Ника Панули» в честь его основателя. Кроме смены названия, в музее появятся интерактивные площадки, а также время от времени будет происходить обновление действующих экспонатов.



На данный момент в музее представлены более 60 гоночных и редких автомобилей разных периодов. Среди них настоящий болид Формулы-1 Jaguar R5B 2004 года, 1500-сильный Dodge Viper для дрэг-рейсинга, рекордсмен скорости 1990-х годов Jaguar XJ220, сверхлёгкий и легендарный суперкар для дорог общего пользования Ferrari F40, DeLorean из нержавеющей стали, известный всем по трилогии «Назад в будущее», а также машина Джеймса Бонда — Aston Martin DB9.