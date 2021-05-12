Баттон назвал Ферстаппена самым талантливым гонщиком в истории Формулы-1

Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон назвал пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена самым талантливым гонщиком в истории чемпионата.

«Он очень одарённый. Если о речь о природном таланте, то он, вероятно, самый талантливый в истории. Знаю, что многие со мной в этом не согласятся. Самый совершенный гонщик с точки зрения опыта и того, как он проводит свои гонки, — это Льюис Хэмилтон. Но с точки зрения таланта, я думаю, это Макс. Поэтому «Ред Булл» не захочет его отпускать», — приводит слова Баттона PlanetF1.

Напомним, на Гран-при Испании Льюис Хэмилтон одержал третью победу в сезоне. Ферстаппен финишировал вторым и сумел установить быстрейший круг. После четырёх этапов чемпионата мира в активе Хэмилтона 94 очка, у Ферстаппена — 80 баллов.