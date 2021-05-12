Болиды Формулы-1 2022 года будут ещё тяжелее, чем планировалось

Болиды Формулы-1 нового поколения будут тяжелее, чем планировалось. Минимальный вес болидов увеличен до 790 кг, на 100 кг больше, чем при прежних стандартах, установленных в 2014 году, сообщает The Race. Новые правила вступят в силу в 2022 году, когда будет меняться технический регламент.

Предполагается, что новые правила помогут сделать машины более пригодными для обгона.

Изначально планировалось, что вес машин в 2022 году будет составлять 775 кг. Но в итоге минимальный показатель был увеличен ещё на 15 кг. Соответствующее решение приняло руководство ФИА. Оно связано с необходимостью соблюдения требований безопасности.

Без топлива машины должны весить 790 кг. Учитывая вес топлива и пилота, этот показатель в начале 2022 года будет составлять около 980 кг.

В 2014 году, когда в Формуле-1 появились турбогибридные двигатели, минимальный вес составлял на 100 кг меньше. Сейчас минимальный вес составляет 752 кг.