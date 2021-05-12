Перес рассказал, какие советы ему дал Ферстаппен
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о советах, которые ему дал напарник Макс Ферстаппен.
«Ферстаппен советовал, как пилотировать болид, как выжимать из него максимум и как я должен адаптировать свой стиль пилотирования.
Конечно, каждая трасса отличается. Это не значит, что, научившись чему-то в Испании, это можно будет сразу применить в Монако, хоть люди и думают иначе», — цитирует Переса RacingNews365.
Мексиканский пилот занял восьмое место в квалификации Гран-при Испании. Тем не менее, Перес сумел финишировать пятым.
Перес в межсезонье перешёл в «Ред Булл» из «Рейсинг Пойнт».
Ранее Перес предположил, что с нынешними возможностями болида он сможет побороться за победу в Гран-при Монако, следующем этапе сезона.
Серхио Перес: думаю, что у меня есть шанс выиграть гонку в Монако
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