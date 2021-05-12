Перес рассказал, какие советы ему дал Ферстаппен

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о советах, которые ему дал напарник Макс Ферстаппен.

«Ферстаппен советовал, как пилотировать болид, как выжимать из него максимум и как я должен адаптировать свой стиль пилотирования.

Конечно, каждая трасса отличается. Это не значит, что, научившись чему-то в Испании, это можно будет сразу применить в Монако, хоть люди и думают иначе», — цитирует Переса RacingNews365.

Мексиканский пилот занял восьмое место в квалификации Гран-при Испании. Тем не менее, Перес сумел финишировать пятым.

Перес в межсезонье перешёл в «Ред Булл» из «Рейсинг Пойнт».

Ранее Перес предположил, что с нынешними возможностями болида он сможет побороться за победу в Гран-при Монако, следующем этапе сезона.