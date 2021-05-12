Роберт Шварцман показал новый шлем, покрытый 24-каратным золотом

Российский пилот Формулы-2 Роберт Шварцман показал новый дизайн шлема. По словам гонщика, он украшен 24-каратным золотом.

«24-каратное золото. Вам нравится?» — написал Шварцман в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского пилота.

В целом болельщики позитивно восприняли новый дизайн шлема российского пилота. Так, запись в «Инстаграме» за непродолжительное время собрала уже более 17 тыс. лайков.

Шварцман является пилотом гоночной академии «Феррари» и гоночной программы SMP Racing. В прошлом сезоне ходили слухи, согласно которым он может перейти в Формулу-1. Но в итоге спортсмен остался в Формуле-2.



Предыдущий шлем Шварцмана был выполнен в красных цветах.