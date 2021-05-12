Роберт Шварцман показал новый шлем, покрытый 24-каратным золотом
Российский пилот Формулы-2 Роберт Шварцман показал новый дизайн шлема. По словам гонщика, он украшен 24-каратным золотом.
«24-каратное золото. Вам нравится?» — написал Шварцман в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского пилота.
В целом болельщики позитивно восприняли новый дизайн шлема российского пилота. Так, запись в «Инстаграме» за непродолжительное время собрала уже более 17 тыс. лайков.
Шварцман является пилотом гоночной академии «Феррари» и гоночной программы SMP Racing. В прошлом сезоне ходили слухи, согласно которым он может перейти в Формулу-1. Но в итоге спортсмен остался в Формуле-2.
Предыдущий шлем Шварцмана был выполнен в красных цветах.
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