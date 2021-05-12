Квят проехал 66 кругов во время дневной сессии шинных тестов

Российский пилот Даниил Квят принял участие в шинных тестах «Пирелли» в составе команды «Альпин». Россиянин проехал 66 кругов во время дневной сессии тестов. В общей сложности он проехал за день 123 круга.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Альпин».

В шинных тестах принимают участие три команды Формулы-1 — «Ред Булл», «Альфа Ромео» и «Альпин». В составе французской команды прототипы 18-дюймовых шин «Пирелли» тестировал Квят.

В составе «Ред Булл» в испытаниях принимал участие резервный гонщик команды таиландец Александер Албон. В составе «Альфа Ромео» шины тестировал польский резервист команды Роберт Кубица.

В прошлом сезоне Квят выступал за «Альфа Таури», но в команде решили отказаться от услуг россиянина. Его на новый сезон сменил японец Юки Цунода.