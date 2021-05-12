Квят прокомментировал тесты с «Пирелли» и показал фото с пивом

Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят прокомментировал участие в тестах шин «Пирелли». Сегодня, 12 мая, Квят пилотировал болид на трассе в «Барселоне».

«Сегодня мы успешно провели шинные тесты «Пирелли». Мы проехали много кругов и миль. Я думаю, что это хорошо для будущего развития команды. Я очень рад, что смог помочь. Надеюсь, что полученные данные помогут. Я чувствовал себя очень комфортно. Мы проработали запланированную программу. Очень приятно вернуться за руль машины Формулы-1, это было здорово», — сказал Квят в видео, опубликованном в «твиттере» «Альпин».

Также россиянин в сториз в «Инстаграме» опубликовал фото кружки пива на столике. Очевидно, что с помощью бокала пива он отметил возвращение за руль болида Формулы-1.