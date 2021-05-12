Квят прокомментировал тесты с «Пирелли» и показал фото с пивом
Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят прокомментировал участие в тестах шин «Пирелли». Сегодня, 12 мая, Квят пилотировал болид на трассе в «Барселоне».
«Сегодня мы успешно провели шинные тесты «Пирелли». Мы проехали много кругов и миль. Я думаю, что это хорошо для будущего развития команды. Я очень рад, что смог помочь. Надеюсь, что полученные данные помогут. Я чувствовал себя очень комфортно. Мы проработали запланированную программу. Очень приятно вернуться за руль машины Формулы-1, это было здорово», — сказал Квят в видео, опубликованном в «твиттере» «Альпин».
Также россиянин в сториз в «Инстаграме» опубликовал фото кружки пива на столике. Очевидно, что с помощью бокала пива он отметил возвращение за руль болида Формулы-1.
Квят проехал 66 кругов во время дневной сессии шинных тестов
Рекомендуем вам
- 12 мая 2021
-
22:51
-
21:29
-
20:26
-
19:37
-
17:22
-
16:56
-
15:59
-
15:46
-
14:53
-
14:31
-
13:58
-
13:00
-
11:56
-
10:56
-
09:59
-
00:59
- 11 мая 2021
-
23:59
-
22:56
-
21:42
-
20:47
-
19:59
-
18:48
-
18:05
-
15:56
-
14:56
-
14:13
-
12:53
-
12:30
-
11:43
-
10:29
-
09:53
-
09:12
-
01:46
-
00:50
-
00:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам