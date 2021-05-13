Риккардо: не поставил бы свой дом на то, что однажды стану чемпионом мира

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо признался, что пока ему непросто даётся адаптация в новой команде. По словам австралийца, он прекрасно осознаёт, что может никогда не стать чемпионом мира.
«Самое сложное, что мне приходится менять стиль пилотирования, к которому я привык за долгие годы. Что касается критики, то не обращаю на неё внимания. Со временем неприятные статьи и заметки уйдут в прошлое. Я сам являюсь главным критиком для себя.
Нужно верить в себя. Я выигрывал гонки и титулы. Нужно понять, что исправить.
Боюсь ли я, что так никогда и не стану чемпионом мира? Нет, не боюсь. Никогда не сомневался в себе. Но также понимаю, что в нашем высококонкурентном виде спорта нет гарантий.
Я не изменил свои цели, но это правда, что могу так и не стать чемпионом Формулы-1. По-прежнему уверен в себе, но этого недостаточно, чтобы я поставил свой дом на то, что однажды выиграю титул», — цитирует Риккардо Auto Hebdo.
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