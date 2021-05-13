Вольф — о «Ред Булл»: 15 мотористов и пустого цеха недостаточно, чтобы создать двигатель

Глава «Мерседеса» Тото Вольф выразил сомнение в способности «Ред Булл» разработать собственный двигатель к 2025 году. Ранее «Ред Булл» нанял мотористов «Мерседеса», чтобы они начали работу над силовой установкой.

«У нас около 900 человек работает в Бриксуорте. А «Ред Булл» вёл переговоры примерно со 100 специалистами, они договорились с 10-15 сотрудниками. В основном это персонал, который занимается разработкой, но не работой двигателей. Если бы я начинал строить новый завод, то поступил бы аналогичным образом.

Но нужно проделать большой путь от найма двух сотрудников до полной работы завода. Думаю, «Ред Булл» это по силам, учитывая ресурсы, которые они вкладывают. Однако «Мерседес» и другие команды, которые выступают в Формуле-1 уже десятилетия, кропотливо выстраивали структуру.

Поэтому 15 мотористов и пустого цехового здания будет явно недостаточно, чтобы разработать конкурентоспособный двигатель за три года», — цитирует Вольфа Motorsport.