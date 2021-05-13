Грожан: уже после пяти минут на заводе «Мерседеса» понятно, почему команда так успешна

Пилот «Индикар» Ромен Грожан, ранее выступавший в Формуле-1, признался, что опыт работы с «Мерседесом» позволяет понять, насколько классно всё построено в команде. Ранее «Мерседес» объявил, что Грожан получит возможность протестировать болид команды 2019 года.

«Я попал на завод и был им впечатлён. Условия и инфраструктура, работа людей, всё впечатляет. Уже через пять минут, проведённых в Брэкли на заводе «Мерседеса», можно понять, почему эта команда является самой успешной в Формуле-1. Попробуйте найти другую команду в другом виде спорта, которая бы столько выигрывала. Это почти нереально.

В нынешнем сезоне во время тестов казалось, что «Ред Булл» быстрее. Но посмотрите теперь», — цитирует Грожана GPFans.