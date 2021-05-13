Мекис: сейчас к подготовке к следующему сезону «Феррари» посвящена на 90-95 %

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис признался, что команда уже сосредоточена на работе над болидом 2022 года. По словам Мекиса, «Феррари» готовится к следующему сезону, не думая о борьбе с «Маклареном» за третье место в Кубке Конструкторов.

«Мы практически полностью сосредоточены на 2022 году. Если говорить о первоочередной задаче, то сейчас подготовке к следующему сезону посвящено 90-95%. Именно так мы готовимся к следующему сезону.

Мы уже направили много ресурсов на 2022 год. Тем не менее, это не значит, что болид в нынешнем сезоне дорабатываться не будет. Мы будем делать выводы и доработки в зависимости от того, как всё происходит на трассе. Но, опять же, мы нацелены на следующий год. Для нас это является логичным решением», — цитирует Мекиса Autosport.