Валттери Боттас: хочу сделать так, чтобы стратегия «Мерседеса» учитывала мои интересы

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас высказался о борьбе за чемпионский титул. Финский гонщик признался, что чувствует необходимость выиграть титул.

Перед началом сезона он заявил, что теперь изменится. Так, Боттас обещал стать более эгоистичным. Теперь финн объяснил свои слова.

«Важно больше думать о себе. Что является целью в моей карьере? Это должно быть главным, а не попытки помочь другим.

Но нельзя изменить себя. Если я посмотрю на всю картину своей карьеры, то понятно, что она не будет вечной. Когда находишься в топ-команде пять-шесть лет, есть ожидания, что нужно выиграть титул хотя бы однажды. Так и бывает, так работает Формула-1. И я понимаю это.

Безусловно, я должен бросать вызов команде там, где это возможно. Хочу сделать так, чтобы стратегия учитывала мои интересы», — цитирует Боттаса GPBlog.