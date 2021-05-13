Грожан: после аварии в Бахрейне каждый день жизни для меня как бонус

Пилот «Индикар» Ромен Грожан, ранее выступавший в Формуле-1, признался, что переосмыслил свою жизнь после страшной аварии в Бахрейне, в которую он попал в прошлом сезоне. В результате аварии болид Грожана раскололся, начался сильный пожар. Пилот получил серьёзные ожоги, но выжил.

«Стал ли я счастливее? 100% да, хоть это и может показаться безумием. Позвольте объяснить. С тех пор я живу каждый день так, будто это мой бонус. Я был очень близок к тому, чтобы моя жизнь закончилась. И с тех пор я стал сильнее осознавать, насколько прекрасна жизнь.

Да, бывают мелкие неприятности, где-то задержался рейс, где-то теряешь время. Это немного раздражает, я могу поворчать иногда. Но я также каждое утро просыпаюсь и намазываю руки кремом. Помню, что я жив, что я здесь. Я могу играть с моими детьми, продолжать выступать в автоспорте. Рядом со мной моя любимая жена», — цитирует Грожана Grandprix247 со ссылкой на подкаст Beyond the Grid.