Гоночный инженер Риккардо назвал его Карлосом по радиосвязи на Гран-при Испании

Гоночный инженер пилота «Макларена» Даниэля Риккардо Том Сталлард по радиосвязи назвал гонщика Карлосом во время Гран-при Испании. Специалист случайно перепутал имена австралийца и Карлоса Сайнса, который покинул «Макларен» в прошлом году.

«Карлос… Ой, боксы, Даниэль, боксы», — сказал Сталлард. Видео было опубликовано на странице Формулы-1 в «Инстаграме».

«Ох, Том», — прокомментировала пресс-служба команды.

«Ох, Дарен… То есть Том!» — пошутил Сайнс в комментариях.

«Чувствую себя разлучником», — добавил Риккардо.

Посмотреть видео можно на странице Формулы-1 в «Инстаграме».

На Гран-при Испании оба пилота набрали очки. В гонке Риккардо финишировал на шестом месте, а Сайнс, который в нынешнем сезоне выступает за «Феррари», — на седьмом.