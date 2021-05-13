Гоночный инженер Риккардо назвал его Карлосом по радиосвязи на Гран-при Испании
Гоночный инженер пилота «Макларена» Даниэля Риккардо Том Сталлард по радиосвязи назвал гонщика Карлосом во время Гран-при Испании. Специалист случайно перепутал имена австралийца и Карлоса Сайнса, который покинул «Макларен» в прошлом году.
«Карлос… Ой, боксы, Даниэль, боксы», — сказал Сталлард. Видео было опубликовано на странице Формулы-1 в «Инстаграме».
«Ох, Том», — прокомментировала пресс-служба команды.
«Ох, Дарен… То есть Том!» — пошутил Сайнс в комментариях.
«Чувствую себя разлучником», — добавил Риккардо.
Посмотреть видео можно на странице Формулы-1 в «Инстаграме».
На Гран-при Испании оба пилота набрали очки. В гонке Риккардо финишировал на шестом месте, а Сайнс, который в нынешнем сезоне выступает за «Феррари», — на седьмом.
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