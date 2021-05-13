Глава Liberty: мы, тупые американцы, сделали то, чего Экклстоун и Мосли не смогли добиться

Генеральный директор компании-владельца Формулы-1 Liberty Media Грег Маффей поделился мнением о бывшем руководителе чемпионата Чейзе Кэри. Напомним, Liberty Media стала собственником Формулы-1 в конце 2016 года. Одним из главных нововведений стало введение потолка бюджетов команд в размере $ 145 млн.
«Берни Экклстоун и Макс Мосли в 2009 году пытались ввести потолок бюджетов, но не смогли этого добиться. А мы сделали это. Тупые американцы, что мы знаем о спорте? Мы говорим, что хотим добиться своего, а они смеются над нами. Но Чейз справился, это заслуга его и команды.
Чейз проделал потрясающую работу, направив спорт в нужное русло. Чейз остаётся нашим неисполнительным председателем, и эти отношения очень ценны», — приводит слова Маффея Motorsport.
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