Даниил Квят показал своё фото в кокпите болида «Альпин»

Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят на своей странице в «Твиттере» показал своё фото в кокпите болида.
«Новая шапка профиля», — написал Квят.
Посмотреть фотографию можно на странице Даниила Квята в «Твиттере».
Вчера, 13 мая, Квят принял участие в шинных тестах «Пирелли». В общей сложности он проехал за день 123 круга. В тестах принимали участие три команды Формулы-1 — «Ред Булл», «Альфа Ромео» и «Альпин». В составе «Ред Булл» в испытаниях принимал участие резервный гонщик команды таиландец Александер Албон, у «Альфа Ромео» шины тестировал польский резервист команды Роберт Кубица.
Напомним, в прошлом сезоне Квят выступал за «Альфа Таури». Впоследствии руководство «Ред Булл» приняло решение заменить Квята на молодого пилота, дебютанта Формулы-1 Юки Цуноду, который стал напарником Пьера Гасли.
- 13 мая 2021
-
19:55
-
18:50
-
17:44
-
16:32
-
14:38
-
14:02
-
13:24
-
12:53
-
11:59
-
11:27
-
10:42
-
10:35
-
09:35
- 12 мая 2021
-
23:47
-
22:51
-
21:29
-
20:26
-
19:37
-
17:22
-
16:56
-
15:59
-
15:46
-
14:53
-
14:31
-
13:58
-
13:00
-
11:56
-
10:56
-
09:59
-
00:59
- 11 мая 2021
-
23:59
-
22:56
-
21:42
-
20:47
-
19:59