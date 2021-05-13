Даниил Квят показал своё фото в кокпите болида «Альпин»

Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят на своей странице в «Твиттере» показал своё фото в кокпите болида.

«Новая шапка профиля», — написал Квят.

Посмотреть фотографию можно на странице Даниила Квята в «Твиттере».

Вчера, 13 мая, Квят принял участие в шинных тестах «Пирелли». В общей сложности он проехал за день 123 круга. В тестах принимали участие три команды Формулы-1 — «Ред Булл», «Альфа Ромео» и «Альпин». В составе «Ред Булл» в испытаниях принимал участие резервный гонщик команды таиландец Александер Албон, у «Альфа Ромео» шины тестировал польский резервист команды Роберт Кубица.

Напомним, в прошлом сезоне Квят выступал за «Альфа Таури». Впоследствии руководство «Ред Булл» приняло решение заменить Квята на молодого пилота, дебютанта Формулы-1 Юки Цуноду, который стал напарником Пьера Гасли.