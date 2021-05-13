«С днём рождения нас». В Формуле-1 показали архивное видео с самой первой гонки в истории

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала архивное видео с самой первой гонки чемпионата в истории, прошедшей ровно 71 год назад — 13 мая 1950 года.
«С днём рождения нас. Прошёл 71 год с самой первой гонки чемпионата мира в Сильверстоуне! Сколько из этих сезонов вы смотрели?» — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно на странице Формулы-1 в «Твиттере».
В этом году на Гран-при Великобритании будет впервые опробован новый формат Формулы-1 — спринт-квалификация. В пятницу после первой свободной тренировки будет проводиться традиционная квалификационная сессия, которая в данном случае определит расположение пилотов на стартовой решётке в спринте. Результаты спринта, который будет проходить в субботу, определят расстановку на решётке в воскресной гонке. Гонщики, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.
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