Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об арабо-израильском конфликте. Британец не стал принимать чью-либо сторону, но выразил сожаление в связи с гибелью людей.
«Я намеренно ничего не писал о разрушительных событиях, которые происходят на Ближнем Востоке. Всё потому, что я не совсем понимаю сути конфликта и мои комментарии не принесли бы пользы никому. Пытаюсь заняться самообразованием, чтобы понять всё, нежели судить о чём-то, не зная сути.
Но я вижу, что каждый день люди страдают и погибают. Это разбивает мне сердце и разрывает дух. Мы лучше чем это. Я просто разочарован, что люди продолжают забирать друг у друга жизни в то время, как это самое ценное, что у нас есть» — написал Хэмилтон в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
В последние дни на Ближнем Востоке отмечается эскалация насилия. Эпицентр событий находится на территориях Израиля и Палестины. Со стороны Сектора Газа продолжаются ракетные обстрелы территории Израиля. В свою очередь руководители Израиля заявляют о готовности провести наземную военную операцию.
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