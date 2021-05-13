Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об арабо-израильском конфликте. Британец не стал принимать чью-либо сторону, но выразил сожаление в связи с гибелью людей.

«Я намеренно ничего не писал о разрушительных событиях, которые происходят на Ближнем Востоке. Всё потому, что я не совсем понимаю сути конфликта и мои комментарии не принесли бы пользы никому. Пытаюсь заняться самообразованием, чтобы понять всё, нежели судить о чём-то, не зная сути.

Но я вижу, что каждый день люди страдают и погибают. Это разбивает мне сердце и разрывает дух. Мы лучше чем это. Я просто разочарован, что люди продолжают забирать друг у друга жизни в то время, как это самое ценное, что у нас есть» — написал Хэмилтон в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

В последние дни на Ближнем Востоке отмечается эскалация насилия. Эпицентр событий находится на территориях Израиля и Палестины. Со стороны Сектора Газа продолжаются ракетные обстрелы территории Израиля. В свою очередь руководители Израиля заявляют о готовности провести наземную военную операцию.