Норрис: не сочувствую Риккардо. Он сам решил перейти в «Макларен»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о неудачном выступлении напарника Даниэля Риккардо, дебютировавшего в команде в нынешнем сезоне.
«Сочувствую ли я? Я бы сказал нет. Не хочу быть грубым, но я не испытываю сочувствия. В конце концов, он сам решил перейти в «Макларен». Перейти в другую команду — это решение самого гонщика, и от него зависит, насколько хорошо он справится со своей работой.
Всё просто. Это зависит от него, а не от меня. Я не могу помочь ему или сделать так, чтобы он чувствовал себя лучше. Это его работа.
В конце концов, он добьётся своего, но я не сочувствую тем, кто испытывает трудности. Просто так иногда бывает в жизни, и я уверен, что другие гонщики испытывают то же самое», — приводит слова Норриса GPFans.
Хаккинен рассказал, что мешает Сайнсу, Феттелю, Алонсо и Риккардо опережать напарников
Рекомендуем вам
- 14 мая 2021
-
10:59
-
09:59
- 13 мая 2021
-
23:59
-
22:53
-
21:20
-
20:18
-
19:55
-
18:50
-
17:44
-
16:32
-
14:38
-
14:02
-
13:24
-
12:53
-
11:59
-
11:27
-
10:42
-
10:35
-
09:35
- 12 мая 2021
-
23:47
-
22:51
-
21:29
-
20:26
-
19:37
-
17:22
-
16:56
-
15:59
-
15:46
-
14:53
-
14:31
-
13:58
-
13:00
-
11:56
-
10:56
-
09:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам