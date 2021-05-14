Норрис: не сочувствую Риккардо. Он сам решил перейти в «Макларен»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о неудачном выступлении напарника Даниэля Риккардо, дебютировавшего в команде в нынешнем сезоне.

«Сочувствую ли я? Я бы сказал нет. Не хочу быть грубым, но я не испытываю сочувствия. В конце концов, он сам решил перейти в «Макларен». Перейти в другую команду — это решение самого гонщика, и от него зависит, насколько хорошо он справится со своей работой.



Всё просто. Это зависит от него, а не от меня. Я не могу помочь ему или сделать так, чтобы он чувствовал себя лучше. Это его работа.



В конце концов, он добьётся своего, но я не сочувствую тем, кто испытывает трудности. Просто так иногда бывает в жизни, и я уверен, что другие гонщики испытывают то же самое», — приводит слова Норриса GPFans.