Йос Ферстаппен: «Мерседесу» удалось быстро переломить ситуацию

Йос Ферстаппен, экс-пилот Формулы-1 и отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, высказался о борьбе с «Мерседесом» в нынешнем сезоне.

«После тестов, а также после первого гоночного уик-энда в Бахрейне казалось, что у «Ред Булл» очень хорошая машина по сравнению с «Мерседесом». Но им удалось быстро переломить ситуацию.



Мы также должны помнить, что в прошлом году они были лучше. Произошли некоторые изменения в плане аэродинамики, но в целом у «Мерседеса» очень хорошая машина. Вы видите, что сейчас у них гораздо меньше проблем с износом шин. И я также думаю, что Максу приходится ездить на пределе чисто для того, чтобы не отставать от них. Из-за этого у него гораздо больше проблем с резиной.



В «Ред Булл» не опустили руки, ведь сезон длинный. Лично я думаю, что «Мерседес» намного быстрее в квалификации, но Макс выжимает из машины столько, что ему удаётся держаться близко», — приводит слова Ферстаппена GPBlog со ссылкой на De Telegraaf.