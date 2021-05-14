Йос Ферстаппен: «Мерседесу» удалось быстро переломить ситуацию

Йос Ферстаппен, экс-пилот Формулы-1 и отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, высказался о борьбе с «Мерседесом» в нынешнем сезоне.
«После тестов, а также после первого гоночного уик-энда в Бахрейне казалось, что у «Ред Булл» очень хорошая машина по сравнению с «Мерседесом». Но им удалось быстро переломить ситуацию.
Мы также должны помнить, что в прошлом году они были лучше. Произошли некоторые изменения в плане аэродинамики, но в целом у «Мерседеса» очень хорошая машина. Вы видите, что сейчас у них гораздо меньше проблем с износом шин. И я также думаю, что Максу приходится ездить на пределе чисто для того, чтобы не отставать от них. Из-за этого у него гораздо больше проблем с резиной.
В «Ред Булл» не опустили руки, ведь сезон длинный. Лично я думаю, что «Мерседес» намного быстрее в квалификации, но Макс выжимает из машины столько, что ему удаётся держаться близко», — приводит слова Ферстаппена GPBlog со ссылкой на De Telegraaf.
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