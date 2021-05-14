Шумахер: мы с Мазепиным работаем в одном направлении, но у нас разные предпочтения
Пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался о своём напарнике, россиянине Никите Мазепине, который проводит не самое удачное начало сезона.
«Очевидно, что у некоторых гонщиков разный стиль вождения. Так, например, мне нравится, когда задняя часть автомобиля «плавает», а передние колёса цепляются к трассе. Никите, возможно, такое не нравится. Поэтому мы не то чтобы работаем в совершенно разных направлениях, но у нас разные предпочтения. Я вполне доволен тем, в каком состоянии находится моя машина в данный момент», — приводит слова Шумахера GPFans.
На прошедшем Гран-при Испании Мазепин финишировал 19-м, замкнув протокол, Шумахер — 18-м. Из-за отказа мотора финишировать не сумел пилот «Альфа Таури» Юки Цунода.
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