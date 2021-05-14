Формула-1 официально подтвердила отмену Гран-при Турции, Австрия примет две гонки

Формула-1 официально подтвердила отмену Гран-при Турции. Календарь нынешнего сезона претерпит следующие изменения: Гран-при Франции пройдёт неделей ранее (18–20 июня), а вместо отменённого Гран-при Турции пройдёт ещё один этап в Австрии. Гран-при Штирии пройдёт с 25 по 27 июня, а второй этап в Австрии, как и планировалось, — со 2 по 4 июля.

При этом организаторы турецкого этапа попросили рассмотреть возможность переноса гонки на более поздний срок.

Напомним, правительство Великобритании включило Турцию в так называемый «красный список» стран на фоне роста числа заболевших коронавирусом в этой стране. Согласно законам Великобритании, после возвращения из стран «красного списка» её жители должны пробыть на карантине в гостинице на протяжении 10 дней за свой счёт.

При этом Турция должна была принять Гран-при Формулы-1 с 11 по 13 июня, заменив в календаре чемпионата мира этап в Канаде. Ограничения коснулись бы сотрудников сразу семи команд чемпионата, базирующихся в Великобритании.