Хилл: шансы на титул уже ускользают от Ферстаппена

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл считает, что шансы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена побороться за титул в нынешнем сезоне уже крайне низки.

«Ферстаппен знает, что шансы на титул очень малы. Этот шанс уже ускользает. Чтобы побороться с Льюисом, Макс должен выбить его из колеи. Это заставило меня вспомнить о противостоянии Росберга и Хэмилтона. Единственный шанс побить Льюиса — сделать его жизнь недостаточно комфортной. Он это очень не любит. Хэмилтону нравится, когда всё гладко и сладко.

Конечно, сейчас Льюис гораздо жёстче и опытнее, но и Макс не выглядит так, будто ведёт какую-то борьбу вне болида", — приводит слова британца Racingnews365.

Напомним, после четырёх этапов чемпионата мира Хэмилтон отрывается от Ферстаппена уже на 8 очков.