Грожан не выступит за «Мерседес» на демонстрационных заездах, но всё же поедет на тестах
Изменения в календаре Формулы-1 лишили экс-пилота Ф-1 Ромена Грожана возможности выступить на демонстрационных заездах в составе «Мерседеса», которые были запланированы на 25-27 июня во Франции. Тем не менее, Грожан получит возможность выступить в составе «Мерседеса» на тестах 29 июня, сообщает пресс-служба немецкой команды в «Твиттере».
Грожан не сможет выступить на демонстрационных заездах, так как их время теперь совпадает с этапом IndyCar.
Напомним, с 2021 года французский пилот выступает в американской серии IndyCar. Грожан перестал выступать в Формуле-1 после минувшего сезона. При этом спортсмену пришлось завершить сезон преждевременно. На Гран-при Бахрейна Грожан попал в серьёзную аварию и получил ожоги рук и ног.
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