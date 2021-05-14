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Марко отреагировал на решение ФИА ужесточить проверку заднего антикрыла

Марко отреагировал на решение ФИА ужесточить проверку заднего антикрыла
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отреагировал на решение ФИА ужесточить проверку заднего антикрыла. На такой шаг в ФИА пошли после жалоб пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Испании. Британец предположил, что машины «Ред Булл» стали быстрее на 0,3 секунды за счёт нового антикрыла — деталь изгибается на прямых, снижая сопротивление воздуха.

«Наше антикрыло прошло все проверки, это определяющий фактор. Появились новые критерии проверки. Такое случается, когда происходит развитие машин, смена правил и появляется окно для серых зон. Но такое ужесточение со стороны ФИА повлияет и на другие команды. Всё это — нормальная ситуация. В ходе чемпионских сезонов мы вносили изменения в структуру крыла два или три раза», — приводит слова Марко Racingnews365.

ФИА ужесточит проверки заднего антикрыла на гибкость после слов Хэмилтона
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