Эдди Джордан назвал величайшего пилота в истории

Экс-руководитель команды Формулы-1 Эдди Джордан считает, что трёхкратный чемпион мира Айртон Сенна является лучшим гонщиком в истории. По словам специалиста, легендарный бразилец опережает и Михаэля Шумахера, и Льюиса Хэмилтона.

«Для меня Айртон Сенна — вне конкуренции. Он был волшебником во всех смыслах. Он ушёл из жизни слишком рано, чтобы его можно было оценить объективно. Выиграл бы ли он гораздо больше трёх титулов, если бы не погиб? На этот вопрос невозможно ответить. Но я уверен, что всё было бы так», — приводит слова Джордана Racingnews365.

Напомним, Айртон Сенна погиб в мае 1994-го на автодроме в Имоле. На тот момент бразильцу было 34 года. За годы карьеры гонщик завоевал 41 победу в гонке и 65 поулов.