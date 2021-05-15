Грожан восхитился талантом Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан отдал должное успехам гонщика «Мерседеса», семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. По его словам, недавний успех британца в Бахрейне лишний раз показал, почему британец — один из лучших в истории.

«В последние годы у Хэмилтона случались лёгкие победы, но недавний успех в Бахрейне показал, почему он является чемпионом мира. Показал, почему он был так силён в младших сериях и сразу после прихода в Ф-1 конкурировал с Фернандо Алонсо.

Льюис не допускает ошибок, это случается очень редко. Недавно он ошибся в Имоле, но быстро исправился. В целом же прошлогодняя гонка в Турции показала, что он очень хорош в сложных условиях», — приводит слова французского пилота GPblog.