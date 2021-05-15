Баттон рассказал об отличиях Алонсо и Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон сравнил Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона. Оба гонщика в разное время были напарниками Баттона.
«Льюис был чемпионом мира, когда мы с ним выступали за одну команду. В то же время он был очень молод. Тогда у него было намного меньше опыта, чем, к примеру, у Фернандо Алонсо. Что касается Алонсо, то он был хитрым старым лисом. Фернандо точно знал, что нужно сделать, чтобы победить. У него была скорость, но он также понимал стратегию, знал, что должны сделать инженеры, чтобы всё сложилось наилучшим образом.
Льюис был предельно прямолинейным. Он был очень быстр, умел водить любой болид, в который его посадишь. Они очень сильно отличались друг от друга. Но, как мне кажется, Хэмилтон сильно изменился. Теперь у него есть опыт. Тогда он просто пытался максимально быстро проехать круг. А теперь он понимает, что нужно сделать, чтобы выжать максимум из машины», — цитирует Баттона Sky Sports.
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