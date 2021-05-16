Браун: нынешний технический регламент Ф-1 слишком жёсткий, я бы смягчил правила

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун назвал нынешний технический регламент Формулы-1 слишком жёстким.

«Если снять с краску с автомобилей, то мы смогли бы их отличить, потому что мы постоянно их изучаем. Но у них определённо больше нет тех особенностей и различий в конструкции, которые раньше были хорошо заметны. Раньше на стартовой решётке были «Уильямс», «Бенеттон», «Макларен» или «Феррари», которые выглядели совершенно по-разному.



Большая творческая свобода позволила бы применять различные подходы и концепции. Нынешний регламент настолько жёсткий, что различия во многих областях едва заметны невооружённым глазом. Кроме того, различные концепции снова сделали бы такие мероприятия, как, например, презентации автомобилей, гораздо более интересными.



Думаю, что теперь, когда у нас есть потолок бюджетов, я бы немного смягчил правила. В конце концов, вы не можете потратить больше указанной суммы», — приводит слова Брауна Motorsport-Magazin.