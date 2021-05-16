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Автомобиль едва не влетел в толпу на ралли в Ленобласти. Видео

Автомобиль едва не влетел в толпу на ралли в Ленобласти. Видео
Авто / Ралли 0

В Ленинградской области зрители на ралли чудом избежали травм после вылета одной из машин, сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошёл на ралли «Пикник», проходившем вчера, 15 мая. Экипаж одного из автомобилей не справился с управлением и вылетел на обочину. Машина несколько раз перевернулась, пройдя в считаных сантиметрах от группы зрителей, стоявшей прямо возле трассы. В результате произошедшего никто не пострадал.

В январе этого года на Ралли Карелия произошла похожая авария. Автомобиль влетел в группу зрителей, наблюдавших за гонкой вплотную к треку. На скользкой заснеженной трассе машину занесло, из-за чего автомобиль вылетел за её пределы. В результате этого инцидента пострадали два человека, они были госпитализированы.

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