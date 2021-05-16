Автомобиль едва не влетел в толпу на ралли в Ленобласти. Видео
В Ленинградской области зрители на ралли чудом избежали травм после вылета одной из машин, сообщает телеграм-канал Baza.
Инцидент произошёл на ралли «Пикник», проходившем вчера, 15 мая. Экипаж одного из автомобилей не справился с управлением и вылетел на обочину. Машина несколько раз перевернулась, пройдя в считаных сантиметрах от группы зрителей, стоявшей прямо возле трассы. В результате произошедшего никто не пострадал.
В январе этого года на Ралли Карелия произошла похожая авария. Автомобиль влетел в группу зрителей, наблюдавших за гонкой вплотную к треку. На скользкой заснеженной трассе машину занесло, из-за чего автомобиль вылетел за её пределы. В результате этого инцидента пострадали два человека, они были госпитализированы.
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