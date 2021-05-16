Хэмилтон выложил пост в поддержку Палестины в «Инстаграме», но позже он был удалён

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выложил публикацию в поддержку Палестины в «сториз» на своей странице в «Инстаграме», но впоследствии она была удалена. Скриншот был опубликован на Reddit.

Неизвестно, удалил ли публикацию сам Хэмилтон. Причиной могла послужить жалоба или продолжающаяся зачистка соответствующих постов самой платформой.

В публикации Хэмилтона показывалось, как уменьшалась территория Палестины с 1917 года по настоящее время.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джарах у проживающих там арабских семей.