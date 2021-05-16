Смаль выиграл гонку итальянской Формулы-4, Бедрина дважды выбили с трассы

На французской трассе «Поль Рикар» стартовал новый сезон итальянского чемпионата Формулы-4, который наряду с немецким считается одним из сильнейших в Европе. Первенство называют итальянским, поскольку промоутеры из этой страны проводят соревнования, но участвуют здесь самые перспективные пилоты со всего мира, а проходят гонки в самых разных странах — причём первый этап прошёл на французской трассе «Поль Рикар» в Ле-Кастелле.
Среди участников первого этапа — на него заявились 37 спортсменов — были трое россиян: Кирилл Смаль, Владислав Ломко и Никита Бедрин. И уже в первой квалификации уик-энда Смаль блеснул, завоевав поул к первой гонке. Её Кирилл выиграл в блестящем стиле, сохранив позицию на старте и сдержав соперников в концовке благодаря точному расчёту. Владислав Ломко финишировал четвёртым, набрав немало очков, а вот Никита Бедрин при старте с 12-й позиции закончил гонку 13-м.
Во втором заезде, состоявшемся утром в воскресенье, Бедрину ещё больше не повезло. Никита боролся в первой десятке, и в одном из эпизодов его соперник Сами Мегетуниф выехал за пределы трассы, подскочил на поребрике и на полном ходу врезался в машину россиянина. Мегетуниф сошёл сразу, а Бедрин на повреждённом автомобиле всё же добрался до финиша, но только 15-м. Владислав Ломко занял шестое место, а Смаль занял третью позицию, во второй раз поднявшись на подиум. Победу же одержал Тим Трамнитц — немецкий гонщик, который был вторым после Смаля в первом заезде.
Затем Трамнитц выиграл и третью гонку, а вот Смаль допустил точно такую же ошибку, как Мегетуниф в предыдущем заезде, и выбил Бедрина. Оба в итоге сошли с дистанции — Смалю этот инцидент обошёлся в 25 очков относительно Трамнитца, а Бедрин вовсе остался без очков в этот уик-энд. Зато третьим в финальном заезде финишировал Владислав Ломко — так что на подиуме в Ле-Кастелле побывали два российских гонщика. Этот успех также позволил Ломко подтянуться к лидерам чемпионата и вступить в борьбу за самые высокие позиции. Следующий этап первенства пройдёт 4-6 июня в Мизано.
Итальянская Формула-4. Общий зачёт:
1. Тим Трамнитц (US Racing) — 68 очков
2. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) — 40
3. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 39
4. Владислав Ломко (US Racing) — 35
5. Люк Браунинг (US Racing) — 27…
20. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) — 0.
Никита Бедрин
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